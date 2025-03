L’UNICEF alerte sur l’augmentation de l’obésité infantile en Tunisie : 17 % des enfants concernés

Selon un rapport publié par l’UNICEF Tunisie à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’obésité, 17,2 % des enfants tunisiens de moins de cinq ans souffrent de surpoids, tandis que 10 % des adolescents âgés de 15 à 18 ans sont touchés par l’obésité. Face à cette problématique de santé publique, l’UNICEF appelle à renforcer les politiques de prévention en matière de nutrition, à améliorer la qualité des services alimentaires et à promouvoir de meilleures habitudes alimentaires. De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre les conséquences graves de l’obésité, notamment l’augmentation des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les experts en nutrition recommandent ainsi de limiter la consommation de fast-foods riches en sel, en sucres et en graisses saturées, tout en encourageant une alimentation équilibrée basée sur les fruits et légumes, ainsi qu’une activité physique régulière.