Journée mondiale de l’audition : le ministère de la Santé appelle à protéger notre ouïe et donne des conseils

À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, célébrée chaque année le 3 mars, le ministère de la Santé a mis en garde contre les risques croissants qui menacent la santé auditive, y compris chez les jeunes. Dans un communiqué, le ministère a souligné l’importance de réduire l’exposition aux bruits forts et intenses, en particulier pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Il a recommandé de protéger l’audition contre les effets négatifs tels que les troubles du sommeil, les difficultés d’apprentissage et de communication. Le ministère a insisté sur le fait que des mesures simples prises aujourd’hui peuvent contribuer à préserver une audition saine tout au long de la vie. Il a également appelé à une collaboration entre tous les acteurs concernés et à une sensibilisation accrue sur l’importance de la prévention de la perte auditive et des soins de santé de l’oreille. Cette année, la célébration se déroule sous le thème « Réduis le volume aujourd’hui, préserve ton audition demain ».