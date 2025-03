Sécurité alimentaire : les conseils du ministère pour un Ramadan sans risques

À l’occasion du mois de Ramadan, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les consommateurs à privilégier les produits alimentaires d’origine animale issus d’établissements contrôlés par les services vétérinaires. Il a également insisté sur l’importance d’acheter les produits de la pêche dans les circuits de distribution légaux, où les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire sont respectées, en veillant à ce qu’ils soient bien réfrigérés et recouverts de glace. Le ministère recommande par ailleurs d’éviter les produits exposés au soleil et non protégés. De plus, il a rappelé la nécessité d’opter pour des conserves issues d’usines certifiées, des viandes provenant d’abattoirs agréés, ainsi que des produits laitiers soumis à un contrôle strict et conservés à des températures appropriées. Enfin, il exhorte les consommateurs à vérifier systématiquement la date limite de consommation avant tout achat.