Lens – Le Havre : sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Le RC Lens accueille Le Havre ce samedi 1er mars 2025 à 19h00 au Stade Bollaert, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or, actuellement 8es avec 33 points (9 victoires, 6 matchs nuls, 8 défaites), traversent une période difficile. En effet, ils restent sur trois défaites consécutives en championnat face à Nice, Strasbourg et Nantes, et doivent impérativement redresser la barre pour préserver leurs chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

De leur côté, les Havrais connaissent une situation préoccupante. 17es avec 17 points (5 victoires, 2 matchs nuls, 16 défaites), ils sont toujours proches de l’ASSE, barragiste, mais la dynamique actuelle n’offre guère d’espoir.

Lens – Le Havre : quelle chaîne diffuse le match en direct ?

Le match sera diffusé en direct sur DAZN, samedi 1er mars 2025 à 19h00.