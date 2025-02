Real Madrid – Gérone : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Le Real Madrid défie Gérone ce dimanche 23 février 2025, pour la 25e journée de Liga.

La lutte pour le titre en Espagne est plus serrée que jamais, avec les trois premiers clubs du championnat séparés par un seul point. Avant cette rencontre, le Real Madrid traverse une période difficile, n’ayant pas remporté ses trois derniers matchs en Liga. Après une défaite face à l’Espanyol Barcelone (1-0), les Merengues ont enchaîné avec deux matchs nuls, contre l’Atlético de Madrid (1-1) et CA Osasuna (1-1), ce qui les a fait chuter à la deuxième place du classement. Le club madrilène espère redresser la barre et relancer sa dynamique face à Gérone.

De leur côté, les Gironeses sont en milieu de tableau et viennent de perdre leurs deux dernières rencontres. Ils chercheront à déranger le Real et à obtenir un résultat positif sur le terrain du Santiago Bernabéu, l’un des stades les plus emblématiques du monde.

Où aura lieu le match ?

Ville : Madrid

Stade : Santiago Bernabéu

Capacité : 78 297 spectateurs

Quand se joue le match ?

Date : Dimanche 23 février 2025

Heure : 16h15 (heure locale)

Quelle chaîne diffuse le match ?

Chaîne : beIN Sports 1

Heure de diffusion : 16h15 (heure locale)