Cybercriminalité : L’ANCS met en garde contre l’hameçonnage sur les réseaux sociaux

L’Agence nationale de la Cybersécurité (ANCS) a mis en garde, dans un communiqué publié samedi, contre les opérations d’hameçonnage qui se sont récemment répandues sur les réseaux sociaux, usurpant l’identité d’institutions financières et des fournisseurs de services de communication, pour voler les données personnelles et bancaires des citoyens.

Ces cybercriminels lancent de faux concours et des prix, ainsi que d’offres non fiables, accompagnées de fausses interactions et de témoignages confirmant la crédibilité de ces prix et de ces concours.

L’ANCS appelle les internautes à ne pas interagir avec les messages ou les demandes provenant de comptes inconnus ou de noms suspects, en vérifiant les pages officielles des organisations, par la vérification du badge bleu.

Il s’agit également d’éviter de cliquer sur des liens inconnus ou abrégés envoyés par de messages privés ou de commentaires, soulignant l’impératif de passez le curseur sur le lien pour vérifier l’adresse réelle avant de l’ouvrir.

L’ANCS a, en outre, mis l’accent sur l’importance de vérifier la crédibilité des concours ou des prix, en se référant aux sites web officiels des organisations, ou en les contactant par téléphone, appelant à notifier les services des réseaux sociaux, en signalant la publication.

L’ANCS a averti les internautes de ne pas saisir les informations personnelles, telles que le mot de passe ou les informations relatives à la carte bancaire ou l’adresse, appelant à mettre à jour, régulièrement, le logiciel antivirus de leurs appareils.