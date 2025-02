Décès d’un étudiant à Kairouan : le ministre suspend le directeur de la cité universitaire

Le 20 février 2025, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mounir Belaid, a annoncé la suspension temporaire du directeur de la cité universitaire de Sbiba à Kairouan, suite au décès d’un étudiant survenu la veille.

Cette décision intervient en attendant les résultats d’une enquête administrative visant à élucider les circonstances de ce drame et à déterminer les responsabilités. Lors d’une visite inopinée à Kairouan, le ministre a rencontré des représentants étudiants et des autorités locales pour discuter des améliorations nécessaires dans les conditions de vie et de sécurité au sein des établissements universitaires. Les étudiants de la cité universitaire avaient organisé des manifestations pour protester contre la gestion de l’incident et le manque de réactivité de l’administration. Le ministère a promis de prendre les mesures nécessaires à la lumière des conclusions de l’enquête.