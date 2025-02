Les dettes de la STEG et de la SONEDE chez les clients dépassent les 4,8 millions de dinars

Les dettes de la STEG et de la SONEDE auprès des clients dépassent les 4,8 millions de dinars. Selon les dernières données officielles, les créances de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) auprès de ses clients, toutes catégories confondues, avoisinent les 4 milliards de dinars. Parmi ces dettes, 55% concernent les clients résidentiels et le secteur commercial et services, tandis que 45% sont dues par le secteur public, comprenant les entreprises publiques, les administrations, les collectivités locales et les ministères.

Le nombre d’abonnés à la STEG pour le réseau électrique en Tunisie est d’environ 4,7 millions, la majorité étant des clients résidentiels bénéficiant d’une connexion à faible tension.

Paiement en plusieurs fois

Ces dernières années, la STEG a cherché à mettre en place des solutions pour permettre à ses clients de régler leurs dettes. La dernière initiative en date, lancée en 2023, a permis à plus de 120 000 clients de payer leurs factures en trois versements, ce qui a permis à l’entreprise de générer des recettes de 90 millions de dinars.

Il convient de noter que les factures d’électricité figurent parmi les dépenses les plus importantes des familles tunisiennes. Selon les données de l’Institut National de la Statistique, les coûts liés au logement, incluant les factures d’électricité, représentent plus de 23% du total des dépenses des ménages, occupant ainsi la deuxième place après les dépenses alimentaires et des boissons non alcoolisées.

Les créances de la SONEDE à la mi-2024

À l’instar de la STEG, La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), fait face aux mêmes problèmes concernant le non-paiement de ses créances par les clients résidentiels, les entreprises et les établissements publics et privés. Les dettes de la SONEDE ont atteint 860 millions de dinars à la fin de l’année 2024, dont plus de 50% sont dues par les institutions publiques, tandis que le reste se répartit entre les citoyens et les entreprises industrielles.

Le nombre d’abonnés à la SONEDE s’élève à 3,2 millions.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé jeudi dernier, lors de sa rencontre avec le Premier ministre, à la nécessité de trouver des solutions pratiques pour la planification des dettes des abonnés en difficulté auprès de la STEG et de la SONEDE, tout en abandonnant les pénalités.