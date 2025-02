“Non au déplacement, non au pays alternatif” : le roi de Jordanie réaffirme sa position sur la Palestine

Le roi Abdallah II de Jordanie a réitéré, ce lundi, sa position ferme et immuable concernant la question du déplacement des Palestiniens, soulignant que son “mouvement contre le déplacement, la naturalisation et la création d’un autre pays pour les Palestiniens” n’a jamais changé depuis son accession au trône il y a 25 ans. Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre avec des anciens combattants, et un communiqué du palais royal a rappelé la position constante de la Jordanie sur cette question.

Le souverain jordanien a affirmé que “l’objectif de l’État jordanien est de préserver sa stabilité et celle de ses citoyens, tout en œuvrant pour la reconstruction de Gaza sans recourir au déplacement des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie”. Il a aussi déploré les critiques récentes de ses positions, réaffirmant que son principe reste inébranlable : “Non au déplacement, non à la naturalisation, non à un autre pays pour les Palestiniens”.

Cette déclaration survient après des propositions controversées concernant le transfert de populations palestiniennes de Gaza vers d’autres pays, notamment l’Égypte et la Jordanie, qu’a suggérées le président américain Donald Trump, une proposition rejetée par une grande majorité des nations arabes et de la communauté internationale.