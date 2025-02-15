Football – Ligue 2 (15e journée) : Résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :

POULE A

Samedi 15 février

A la Marsa:

AS Marsa – CS Hammam-Lif 1-1

A Msaken:

CS Msaken – ES Rades 1-0

Dimanche 16 février

A MAnzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ESH Sousse Arbitre : Hassen Selmi

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – Jendouba Sport Arbitre : Abdelhamid Badreddine

A Mahdia:

EM Mahdia – AS Ariana Arbitre : Dorsaf Guenouati

A Kalaa:

Kalaa Sport – CS Korba Arbitre : Seif Ouertani

Lundi 17 février

A Mégrine:

Mégrine Sport – SC Moknine Arbitre : Sofiene Mnasri

Classement: Pts J

1- AS Marsa 29 15

2- CS Korba 27 14

3- Jendouba Sport 25 14

4- ESH Sousse 24 14

– AS Megrine 24 14

6- AS Ariana 23 14

7- EM Mahdia 21 14

8- Kalaa Sport 19 14

9- CS Msaken 19 15

10- CS Hammam-Lif 15 15

11- SC Moknine 13 14

12- AS Oued Ellil 11 14

13- SAM Bourguiba 10 14

14- ES Radès 5 15

POULE B

Samedi 15 février

A Kairouan:

JS Kairouan – PS Sakiet Eddaier 3-1

A Agareb:

AS Agareb – BS Bouhajla 1-4

A Kerkennah:

OC Kerkennah – ES Jerba 1-1

A Kasserine:

AS Kasserine – CS Redaief 2-0

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – Sfax RS 2-2

A Gabès:

S Gabésien – AS Jelma 2-1

A Tataouine:

ES Rogba – CS Chebba 0-2

Classement: Pts J

1- JS Kairouan 35 15

2- AS Kasserine 32 15

3- PS Sakiet Eddaier 25 15

4- Sfax RS 23 15

5- OC Kerkennah 23 15

6- S. Gabésien 22 15

7- O Sidi Bouzid 21 15

8- Baath Bouhajla 21 15

9- AS Jelma 19 15

10- AS Agareb 18 15

11- CS Chebba 15 15

12- CS Redayef 13 15

13- ES Rogba 10 15

14- ES Jerba 10 15