Football – Ligue 2 (15e journée) : Résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :
POULE A
Samedi 15 février
A la Marsa:
AS Marsa – CS Hammam-Lif 1-1
A Msaken:
CS Msaken – ES Rades 1-0
Dimanche 16 février
A MAnzel Bourguiba:
SA Menzel Bourguiba – ESH Sousse Arbitre : Hassen Selmi
A Oued Ellil:
AS Oued Ellil – Jendouba Sport Arbitre : Abdelhamid Badreddine
A Mahdia:
EM Mahdia – AS Ariana Arbitre : Dorsaf Guenouati
A Kalaa:
Kalaa Sport – CS Korba Arbitre : Seif Ouertani
Lundi 17 février
A Mégrine:
Mégrine Sport – SC Moknine Arbitre : Sofiene Mnasri
Classement: Pts J
1- AS Marsa 29 15
2- CS Korba 27 14
3- Jendouba Sport 25 14
4- ESH Sousse 24 14
– AS Megrine 24 14
6- AS Ariana 23 14
7- EM Mahdia 21 14
8- Kalaa Sport 19 14
9- CS Msaken 19 15
10- CS Hammam-Lif 15 15
11- SC Moknine 13 14
12- AS Oued Ellil 11 14
13- SAM Bourguiba 10 14
14- ES Radès 5 15
POULE B
Samedi 15 février
A Kairouan:
JS Kairouan – PS Sakiet Eddaier 3-1
A Agareb:
AS Agareb – BS Bouhajla 1-4
A Kerkennah:
OC Kerkennah – ES Jerba 1-1
A Kasserine:
AS Kasserine – CS Redaief 2-0
A Sidi Bouzid:
O Sidi Bouzid – Sfax RS 2-2
A Gabès:
S Gabésien – AS Jelma 2-1
A Tataouine:
ES Rogba – CS Chebba 0-2
Classement: Pts J
1- JS Kairouan 35 15
2- AS Kasserine 32 15
3- PS Sakiet Eddaier 25 15
4- Sfax RS 23 15
5- OC Kerkennah 23 15
6- S. Gabésien 22 15
7- O Sidi Bouzid 21 15
8- Baath Bouhajla 21 15
9- AS Jelma 19 15
10- AS Agareb 18 15
11- CS Chebba 15 15
12- CS Redayef 13 15
13- ES Rogba 10 15
14- ES Jerba 10 15