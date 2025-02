Décès de Hani Al-Saadi, scénariste des légendaires Al-Jawariḥ et Al-Kawāsir

Le scénariste et acteur palestino-syrien Hani Al-Saadi s’est éteint ce vendredi à l’âge de 81 ans, après un long combat contre la maladie. Figure emblématique du paysage artistique arabe, il a marqué l’histoire de la télévision et du cinéma grâce à ses nombreuses contributions en tant qu’auteur et comédien.

Il a fait ses débuts d’acteur en 1969 dans le film Boqābat Al-Ghazalān aux côtés de Samira Tewfik, Naji Jabr et Yassin Bakoush. Toutefois, c’est à travers l’écriture qu’il a laissé son empreinte la plus durable, avec des œuvres majeures telles que Al-Jawāriḥ, Al-Bawāsil, Al-Mawt Al-Qādim Ilā Al-Sharq, Al-Kawāsir, Al-Burkān et Al-Fawāris. Son talent et son imagination ont façonné une génération de productions marquantes, contribuant à enrichir le patrimoine audiovisuel arabe.