Le roi Abdallah II : “ni exode, ni implantation forcée aux dépens de la Jordanie”

Le Premier ministre jordanien, Jaafar Hassan, a réaffirmé, mercredi, la position inébranlable de son pays concernant la question palestinienne, soulignant qu’aucune solution ne sera acceptée au détriment de la Jordanie. Il a insisté sur le fait qu’il n’y aura ni implantation forcée de populations ni déplacement des Palestiniens aux dépens du royaume. Ces déclarations interviennent après la rencontre entre le roi Abdallah II et le président américain Donald Trump, au cours de laquelle le souverain jordanien a mis en avant le rôle crucial du monde arabe et l’importance d’un plan de reconstruction de Gaza respectant les droits des Palestiniens. Hassan a également précisé que la Jordanie, en concertation avec l’Égypte, les pays arabes et les Palestiniens, travaille à l’élaboration d’une position commune et claire sur la reconstruction de Gaza. Il a enfin souligné que la stabilité et la souveraineté de la Jordanie restent une priorité absolue pour le royaume.