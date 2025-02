Tragédie à Hamma : une femme perd la vie dans un accident, son mari et sa fille hospitalisés

Un terrible accident de la route a eu lieu sur la route périphérique de la ville de Hamma, dans le gouvernorat de Gabès. Ce tragique incident a impliqué une collision entre un camion et une voiture légère, faisant une victime mortelle : une femme qui a succombé à ses blessures pendant son transport vers l’hôpital local de Hamma par les secours. Son mari et leur fille ont également été blessés et ont été immédiatement transférés à l’hôpital pour des soins d’urgence. En raison de la gravité de leurs blessures, les médecins ont pris la décision de les orienter vers l’hôpital universitaire de Gabès pour des examens complémentaires et un traitement plus approfondi. Ce drame a bouleversé la communauté locale, rappelant la nécessité de prudence sur les routes.