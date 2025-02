Tunisie : trois virus de la grippe saisonnière en circulation, un médecin alerte

Le Dr Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de vigilance médicamenteuse, a confirmé que la situation épidémiologique en Tunisie reste stable. Bien que la Covid-19 ait perdu de son intensité, trois virus de la grippe saisonnière circulent actuellement dans le pays : le H1N1, qui touche principalement les adultes, le H3N2, plus dangereux pour les personnes âgées, et le B-Victoria, qui affecte surtout les enfants. Selon le Dr Daghfous, bien que ces virus ne soient pas aussi graves que le coronavirus, ils provoquent des symptômes gênants, notamment de la fièvre et des douleurs articulaires, en particulier chez les personnes vulnérables. Il recommande de privilégier le repos, d’éviter les contacts en cas de symptômes et de limiter la transmission en restant à domicile lorsque cela est nécessaire. Malgré une pression observée dans certains établissements de santé, la situation reste sous contrôle et ne suscite pas d’inquiétude majeure.