Les dangers des cures de détox par les jus : une nouvelle étude alerte

Une étude récente publiée dans la revue Nutrients remet en question l’efficacité des cures de détox par les jus. Selon cette recherche, les personnes ayant suivi un régime de détoxification à base de jus pendant trois jours ont montré des signes d’inflammation plus élevés dans leur microbiome buccal et intestinal, par rapport à celles ayant suivi un régime végétalien. Alors que les jus sont souvent perçus comme une méthode saine pour éliminer les toxines et perdre du poids, les experts mettent en garde contre cette pratique, soulignant que les bénéfices sont largement exagérés et basés davantage sur un effet social que scientifique. L’étude a également révélé que les régimes à base de jus peuvent perturber l’équilibre des bactéries bénéfiques dans le corps, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé digestive et générale. Ainsi, la consommation de fruits et légumes entiers semble plus bénéfique pour la santé du microbiome que la consommation de jus.