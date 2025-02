L’Égypte dénonce fermement les propos de Netanyahou sur l’Arabie saoudite

L’Égypte a fermement condamné les déclarations du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a suggéré la création d’un État palestinien en Arabie saoudite sous prétexte de vastes espaces disponibles. Dans un communiqué publié le 8 février 2025, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé ces propos comme étant irresponsables, inacceptables et constituant une atteinte flagrante à la souveraineté saoudienne ainsi qu’une violation du droit international et de la Charte des Nations unies. L’Égypte a réaffirmé que la sécurité de l’Arabie saoudite est une ligne rouge et qu’elle est indissociable de la stabilité régionale et de la sécurité nationale égyptienne. Elle a également dénoncé une ingérence inacceptable et un non-respect des principes diplomatiques établis, tout en réaffirmant son soutien au droit inaliénable du peuple palestinien à établir son propre État sur les territoires occupés de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est, conformément aux frontières du 4 juin 1967. L’Égypte a enfin appelé la communauté internationale à condamner fermement ces déclarations et à réaffirmer son engagement en faveur des droits légitimes des Palestiniens.