Tunisie – Météo : Des pluies orageuses attendues, jeudi soir, dans ces régions

Des pluies orageuses et temporairement abondantes sont attendues, jeudi soir, sur le Nord-Est. Leur quantité atteindra localement 40 mm, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les pluies persisteront, vendredi, sur les régions du sud. Les quantités les plus élevées seront comprises entre 30 mm et 50 mm dans les gouvernorats du sud-ouest.

Les pluies gagneront, par la suite, les régions du centre et du nord et seront plus abondantes à partir de cet après-midi, notamment, sur les gouvernorats de Sidi Bouzid, de Sfax, du Sahel et de Kairouan.

A partir de vendredi soir, les pluies s’abattront sur les régions de Zaghouan, de Nabeul et de Tunis. Les quantités les plus élevées oscilleront entre 40 mm et 60 mm et atteindront localement 80 mm. Ces pluies seront accompagnées de grêle dans certains endroits.