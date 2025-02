Au cœur du chaos : Tulkarem subit un siège destructeur et un exode massif

Depuis plus de onze jours, le camp de Tulkarem est le théâtre d’une tragédie humanitaire sous le siège implacable des forces d’occupation israéliennes. Encerclé et coupé du monde par des barrages et des tireurs embusqués, le camp vit au rythme de la peur et de la destruction. Les incursions militaires incessantes, accompagnées de l’usage d’explosifs et de bulldozers, ont réduit en ruines les habitations, les infrastructures et les routes, rendant la vie quotidienne insoutenable. Face à cette violence, des milliers d’habitants ont été contraints de fuir, chassés de leurs foyers par la menace des armes, tandis que ceux qui restent endurent un véritable cauchemar sous un blocus étouffant.