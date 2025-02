Victoire historique : Beyoncé décroche enfin le Grammy de l’Album de l’année (vidéo)

Pour la première fois de sa carrière, la star Beyoncé a remporté le prestigieux titre d’Album de l’année lors des Grammy Awards, décernés le dimanche 2 janvier 2025, grâce à son album de musique country Cowboy Carter. Ce sacre lui a permis de surpasser des artistes de renom tels que Taylor Swift et Billie Eilish.

Cette distinction, considérée comme l’équivalent des Oscars dans le domaine musical, vient consacrer la chanteuse de 43 ans, qui a également décroché deux autres Grammys, dont celui du Meilleur album country.

Par ailleurs, le rappeur Kendrick Lamar s’est distingué en raflant deux prix majeurs, dont celui de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement de l’année, pour son titre Not Like Us.