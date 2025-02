Météo en Tunisie : ciel nuageux et pluies éparses ce lundi

Le temps sera nuageux, lundi, sur les différentes régions du pays.

Les nuages seront denses, au nord, avec chute de pluies éparses et localement orageuses, à l’extrême nord-ouest du pays, d’après un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 8 et 13 degrés aux zones du nord-ouest et du centre-ouest, et entre 14 et 19 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur oued relativement fort à localement fort à, près de côtes nord et hauteurs ouest, faible à modéré, sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à localement agitée, au nord, et moutonneuse, au niveau des côtes Est du pays.