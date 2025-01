Pluie abondante ce week-end : jusqu’à 70 mm de précipitations attendus

Le week-end s’annonce pluvieux avec des précipitations pouvant atteindre 70 millimètres dans certaines régions, selon le dernier bulletin de l’Institut national de météorologie. À partir de cette nuit et durant la journée de samedi, des averses parfois orageuses sont attendues sur les zones est du centre et du nord, avant de s’étendre aux régions de l’ouest et localement du sud. Les pluies seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kairouan, Sousse et le nord-est du pays, où les cumuls peuvent varier entre 30 et 50 millimètres, atteignant jusqu’à 70 millimètres dans la région du Cap Bon. Des chutes de grêle sont également possibles dans certaines zones. Dimanche, des averses sporadiques se poursuivront, principalement au nord et au centre, avec des orages localisés en particulier dans le nord extrême.