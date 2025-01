CTN : Annulation des dessertes Tunis-Marseille et Marseille-Tunis les 28 et 29 janvier 2025

La compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé l’annulation, le 28 et 29 janvier 2025, des dessertes Tunis-Marseille et Marseille- Tunis du navire « Carthage », en raison des mauvaises conditions climatiques dans le bassin méditerranéen et la grève programmée, le 30 et 31 janvier 2025, au port du Marseille.

La CTN a indiqué dans un communiqué publié, lundi, que les voyageurs peuvent modifier leurs voyages sans des frais additionnels sur ces dessertes :

Tunis-Gênes, vendredi 31 janvier 2025

Gênes-Tunis, samedi 1er février 2025.

Tunis-Marseille, mardi 4 février 2025.

Marseille-Tunis, mercredi 5 février 2025.

Pour avoir plus d’informations, la CTN a mis à la disposition de sa clientèle les numéros suivants : 71 346 061 ou le numéro bleu 82102021.