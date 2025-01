11 morts et 83 blessés dans le sud du Liban après des tirs israéliens

Dimanche 26 janvier 2025, un tragique incident survenu dans le sud du Liban a fait 11 morts, dont un soldat, et 83 blessés, après que des tirs israéliens aient visé des civils qui rentraient chez eux. Ces attaques interviennent après un avertissement du gouvernement israélien concernant le retour dans 66 villages du sud, refusant de se retirer malgré l’expiration du délai de 60 jours fixé par l’accord de cessez-le-feu. Le président libanais, Michel Aoun, a exprimé son indignation et a souligné que la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban étaient non négociables. Il a exhorté la population du sud à garder son calme et à faire confiance à l’armée libanaise. De son côté, le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, a appelé les pays garants de l’accord de cessez-le-feu à exercer des pressions sur Israël pour qu’il respecte ses engagements et se retire, avertissant que toute violation de l’accord et du mandat 1701 entraînerait de graves conséquences.