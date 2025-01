Le fils de Donald Trump, Barron Trump, futur président des États-Unis ?

Barron Trump, le fils cadet de Donald et Melania Trump, semble déjà suivre les traces de son père en s’engageant dans le monde des affaires. À seulement 18 ans, il a lancé, en compagnie de deux de ses amis de lycée, une entreprise spécialisée dans l’immobilier de luxe. Le trio a fondé « Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. » en juillet 2024. Cependant, la société a été dissoute quelques mois après sa création, le 14 novembre, afin d’éviter toute attention médiatique pendant la période électorale de son père. Néanmoins, Cameron Roxburgh, un des associés de Barron, a annoncé la relance prochaine de l’entreprise au printemps 2025.

L’activité principale de l’entreprise repose sur le développement de propriétés et de terrains de golf dans des états comme l’Utah, l’Arizona et l’Idaho. Donald Trump, bien que n’ayant pas investi dans l’entreprise, a prodigué des conseils précieux à son fils et à ses associés, et a exprimé l’espoir que cette nouvelle société puisse un jour rejoindre la Trump Organization. Le siège de la société est déjà basé à Mar-a-Lago, la résidence familiale à Palm Beach.

Barron Trump a grandi dans un environnement d’excellence, fréquentant des écoles prestigieuses à New York et dans le Maryland. Il poursuit actuellement ses études à la célèbre école de commerce de l’Université de New York, tout en restant lié à la Maison-Blanche, où il dispose d’une chambre pour revenir quand bon lui semble. Lors de la campagne présidentielle de son père, Barron a également joué un rôle actif en aidant à capter les voix des jeunes électeurs. Après avoir fait ses premiers pas dans l’immobilier, l’avenir nous dira s’il poursuivra dans cette voie ou s’il se tournera un jour vers la politique, à l’instar de son père.