Le Festival de Carthage 2025 lance les inscriptions pour sa 59e édition

L’Agence Nationale de Promotion des Festivals et des Événements Culturels et Artistiques informe tous les créateurs dans les différents domaines des arts et de la culture, ainsi que les professionnels de la médiation ou de l’organisation d’événements artistiques, et toutes les structures et institutions œuvrant dans la production et la promotion d’œuvres artistiques, de l’ouverture des candidatures pour participer à la 59e édition du Festival International de Carthage, prévue en 2025.

Les candidatures seront ouvertes à partir de la date de publication de ce communiqué jusqu’au vendredi 28 février 2025, date limite.

Les dossiers de candidature doivent être soumis exclusivement en ligne via le lien suivant : https://shorturl.at/Fs0w2

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Téléphone : 318 028 70 Email : da@festivaldecarthage.tn