Vers une nouvelle ère dans la lutte contre les cancers agressifs

Une avancée majeure a été réalisée dans le traitement du cancer du pancréas, l’un des cancers les plus mortels, par une équipe de chercheurs de l’Université de Copenhague et du Rigshospitalet. Les scientifiques ont utilisé la technologie des « conjugués anticorps-médicaments » (ADC), déjà efficace contre d’autres types de cancers, pour cibler ce cancer agressif. Ce traitement novateur détruit non seulement les cellules cancéreuses, mais également les cellules qui soutiennent leur croissance et les protègent. Il stimule également le système immunitaire pour attaquer efficacement la tumeur. Basé sur trois composants principaux — un anticorps, un lien chimique et un médicament puissant — ce traitement agit directement à l’intérieur des cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines. Pour assurer sa sécurité et son efficacité, les chercheurs ont modifié l’anticorps pour qu’il imite ceux présents naturellement dans le corps, évitant ainsi une réaction immunitaire indésirable. Prometteur et précis, ce traitement réduit les effets secondaires des thérapies traditionnelles et pourrait être utilisé à l’avenir contre d’autres cancers, tels que le cancer du sein triple négatif ou le cancer du côlon. Les essais cliniques sur l’homme sont prévus dans les trois à cinq prochaines années.