Départs en masse de X : la fronde contre Elon Musk s’amplifie

Depuis le rachat de X (anciennement Twitter) par Elon Musk, une vague de contestation s’est amplifiée, entraînant le départ de nombreuses institutions académiques et utilisateurs engagés. Le mouvement #HelloQuitteX, porté par un collectif d’internautes, dénonce la désinformation croissante et les dérives éthiques attribuées à la plateforme, notamment la réintégration de comptes bannis pour discours haineux ou harcèlement.

Parmi les établissements ayant quitté X figurent des institutions prestigieuses telles que l’Université Paris-Saclay et l’École Polytechnique, qui estiment que la fiabilité et l’éthique de l’information ne sont plus garanties. Face à cette crise de confiance, des alternatives comme Mastodon, Threads ou Bluesky gagnent en popularité, offrant un espace perçu comme plus sûr et respectueux des valeurs démocratiques. Ce mouvement dépasse le cadre académique, impliquant également des responsables politiques et des médias influents tels que Le Monde, renforçant une mobilisation collective contre les orientations prises par X sous la direction d’Elon Musk.