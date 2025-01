Bonne nouvelle pour la Tunisie : les barrages enregistrent 67 millions de m³ d’eau grâce aux dernières pluies

Les réservoirs des barrages tunisiens ont enregistré un volume de 67 millions de mètres cubes d’eau au cours des 48 dernières heures, dont 40 millions de mètres cubes au cours des 24 dernières heures. Le stock global atteint ainsi 603,069 millions de mètres cubes, avec un taux de remplissage de 25,7 %. Ces données proviennent de l’administration générale des barrages et des travaux hydrauliques majeurs. Le rapport de l’Institut national de la météorologie souligne que plusieurs régions du nord du pays ont connu des précipitations importantes. Parmi les valeurs les plus élevées, on note 81 mm à Beny M’tir, 72 mm à Aïn Draham, 52 mm à Tabarka, 46 mm à Nefza, 42 mm au barrage de Bouhertma, et 38 mm aux barrages de Ksassab et Berrbera. Ces précipitations devraient contribuer à améliorer la situation des réserves en eau dans le pays.