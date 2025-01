Football – Compétitions africaines interclubs : L’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien en mission ce dimanche

Les deux représentants tunisiens en compétitions africaines de football, seront en mission ce dimanche. Bien que la situation semble s’être quelque peu compliquée pour l’un et carrément sans issue pour l’autre, réussir leurs déplacements du week-end est impératif.

En effet, avec un duel crucial pour la qualification en quarts au menu de l’Espérance sportive de Tunis à Bamako en ligue des champions et une mission pour sauver l’honneur assignée au Club sportif sfaxien en coupe de la CAF, le week-end s’annonce “hard” pour les deux formations.

L’Espérance négociera ce dimanche à Bamako un duel crucial pour la qualification aux quarts de finale de la ligue des champions africaine de football et le leadership dans le groupe D, en affrontant la formation malienne de Djoliba AC, au stade Modibo Keïta pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules.

Le match revêt une importance capitale dans ce groupe D, où la lutte pour la qualification aux quarts de finale est plus serrée que jamais.

Au pied du mur après avoir essuyé leur premier revers de la campagne continentale face à Pyramids FC (1-2) dimanche dernier, les “Sang et Or” devront se relancer pour conserver leur place en tête du groupe. Avec 7 points au compteur, l’Espérance partage provisoirement la première place avec Pyramids FC, tandis que le Djoliba AC occupe la troisième position avec 5 points.

Un résultat positif pour les Tunisiens leur permettrait de garder leur destin en main avant la dernière journée. Cependant, un faux pas pourrait relancer la course à la qualification et mettre en danger leurs chances de terminer en tête du groupe.

Une contre-performance à Bamako pourrait, cependant, compliquer les ambitions de l’EST et ouvrir la voie à une possible remontée du club malien, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans cette phase de groupes.

Les Maliens, toujours redoutables sur leur pelouse, chercheront à exploiter cet avantage pour se rapprocher du duo de tête. Bien qu’ils aient concédé deux matchs nuls lors de leurs précédentes sorties dans cette compétition, les joueurs du Djoliba AC ont montré des signes encourageants, notamment par leur résistance défensive et leur jeu physique.

Avec le soutien de leur public, les Rouges et Blancs auront à cœur de renverser une équipe tunisienne toujours difficile à manœuvrer.

En somme, deux équipes aux styles contrastés. L’Espérance, forte de son expérience continentale, cherchera à imposer son rythme, tandis que le Djoliba AC misera sur l’intensité et la ferveur de son public pour déstabiliser son adversaire.

Par ailleurs, le CS Sfaxien, décevant tout au long de cette nouvelle campagne africaine en coupe de la CAF, aura pour principale mission de sauver son honneur en décrochant au moins une victoire avant le dénouement de la phase de groupes, étant déjà “out” du reste de la compétition.

Le club de la capitale du Sud, reste sur une série de six défaites consécutives, toutes compétitions confondues, dont trois en coupe de la CAF, et n’a plus que son honneur à sauver après avoir anéanti toute chance de qualification pour les quarts de la compétition.

Toutefois, la tâche ne sera pas facile pour les coéquipiers de Aymen Dahmane qui font le déplacement chez le leader de leur groupe (A), le CS Constantine au parcours jusque-là sans fautes et qui entend terminer en pole position.

Lassad Dridi, fraichement installé à la barre technique du CSS à la place du portugais Alexander Santos, aura pour sa part une dure affaire à négocier pour sa première sortie.

Le technicien espère être l’artisan du premier succès des noirs et blancs pour terminer la phase de groupes sur une note positive. Une victoire en déplacement contre le CS Constantine permettrait non seulement de redorer un peu l’image du club, mais aussi de remonter le moral des troupes et des supporters.

En effet, Bien qu’il ne reste plus de réel enjeu sportif pour la qualification, une victoire dans ce dernier match serait d’une importance cruciale sur le plan psychologique. Elle permettrait de rétablir la confiance, d’effacer en partie l’humiliation de la phase de groupes, et de préparer l’équipe à de nouveaux défis, notamment en championnat.