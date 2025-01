Tunisie : Publication du décret intégrant les enseignants suppléants dans le système éducatif

Le décret n° 2025-21 du 8 janvier 2025, relatif à l’intégration des instituteurs et professeurs suppléants dans les écoles primaires, les collèges et les lycées relevant du ministère de l’éducation a été publié ce jeudi au journal officiel de la République tunisienne.

Selon l’article premier de ce texte de loi, à la date de publication du décret, il est procédé à l’intégration de tous les maîtres et professeurs suppléants exerçant dans les écoles primaires, les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation.

“A la date du 1er janvier 2026, il est procédé à l’intégration de tous les maîtres et professeurs suppléants non exerçant à la date de publication du décret, dans les écoles primaires, les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation et ce en faisant référence à la base de données du ministère de l’éducation relative aux chargés de l’enseignement dans le cadre de combler des vacances dans les écoles primaires, les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation à partir du 14 septembre 2006”, lit-on dans le deuxième article du décret.