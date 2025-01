Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps partiellement nuageux. Les nuages seront plus denses l’après-midi sur les côtes nord, où des pluies éparses sont attendues.

Le vent, de secteur ouest, sera relativement fort sur les zones côtières et modéré à faible à l’intérieur des terres.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord et dans le golfe de Gabès, tandis qu’elle restera peu agitée ailleurs.

Les températures seront en légère hausse, oscillant entre 15 et 20 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 23 degrés dans les autres régions.