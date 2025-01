Kaïs Saïed : La Tunisie n’oubliera jamais ses martyrs ni ses blessés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, Khaled Sehili, ministre de la Défense nationale.

Selon un communiqué, le chef de l’État a salué les efforts constants déployés par les forces armées tunisiennes dans divers domaines, notamment dans la protection de la patrie.

Lors de cette entrevue, le projet de révision du décret-loi n° 2022-20 , relatif à la Fondation « Fidaa » et approuvé par le Parlement a été discuté. La Fondation Fidaa a pour mission d’assurer la prévoyance des victimes des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes, ainsi que les ayants droit des martyrs et blessés de la Révolution.

Le président de la République a souligné que cette institution traduit les efforts de l’Etat qui n’oubliera jamais ceux qui ont arrosé de leur sang pur sa terre bien-aimée, devenant ainsi des martyrs auprès de Dieu ou ayant été blessés pour la terre, le travail, la liberté ou encore la dignité nationale.

“Le destin a voulu que la date de cette révision coïncide avec l’anniversaire du martyre de Tala”, a affirmé le président Saied, assurant que la Tunisie ne pourra jamais oublier ses martyrs et qu’elle continuera à soutenir davantage les blessés et les victimes afin de rester libre et indépendante pour toujours, préservant ainsi sa souveraineté et celle de son peuple.