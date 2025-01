Les trésors de janvier : fruits et légumes de saison à privilégier

Janvier, mois de renouveau, est l’occasion parfaite pour adopter une alimentation saine et respectueuse de la saisonnalité. Mais que mettre dans nos assiettes pour allier bienfaits nutritionnels, saveurs authentiques et démarche écoresponsable ?

Les fruits et légumes d’hiver : une richesse pour votre santé

En hiver, les agrumes comme les oranges, les clémentines ou les citrons sont vos meilleurs alliés. Leur haute teneur en vitamine C aide à renforcer le système immunitaire, essentiel pour affronter le froid. Les pommes, les poires et les kiwis complètent parfaitement ce tableau fruité en apportant fibres et antioxydants.

Côté légumes, janvier offre une large variété pour des plats réconfortants et équilibrés. Les choux (chou-fleur, choux de Bruxelles, chou rouge) sont riches en minéraux et vitamines, tandis que les courges, carottes et panais apportent douceur et énergie. Pensez également aux légumes dits “oubliés”, comme les salsifis et les topinambours, idéaux pour varier les plaisirs.

Protéines et féculents : des alliés pour un hiver énergisant.

L’hiver est aussi la saison idéale pour savourer des produits de la mer. Le cabillaud, la sole ou encore les huîtres sont des choix judicieux pour des repas à la fois légers et riches en nutriments, notamment en oméga-3. Côté viandes, privilégiez les morceaux maigres comme la dinde ou le poulet, parfaits après les excès des fêtes.

Pour accompagner vos repas, misez sur des féculents réconfortants : pommes de terre, patates douces ou encore légumineuses comme les lentilles, riches en fibres et protéines végétales.

Pourquoi privilégier les produits de saison ?

Consommer des produits de saison, c’est d’abord garantir des aliments récoltés à maturité, donc plus riches en goût et en nutriments. C’est aussi une manière de réduire son impact environnemental en favorisant les circuits courts et les productions locales. Enfin, ces produits sont souvent moins coûteux et participent au soutien des agriculteurs et pêcheurs de votre région.

Des idées gourmandes pour des repas d’hiver équilibrés.

Pour égayer vos repas, pensez à des recettes simples et savoureuses :

Entrée : une salade de mâche agrémentée de quartiers de clémentine et de noix.Plat principal : une poêlée de légumes d’hiver (carottes, panais, topinambours) accompagnée d’un filet de poisson de saison.Dessert : une tarte aux poires ou un crumble aux pommes pour terminer sur une note sucrée et chaleureuse.

En janvier, renouez avec une alimentation de saison en privilégiant les fruits, légumes et protéines adaptés à l’hiver. Non seulement vous faites du bien à votre corps, mais vous soutenez également une agriculture locale et durable. Alors, n’hésitez plus : faites le plein de produits de janvier pour démarrer l’année sous le signe du goût et de la santé !