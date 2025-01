Ministère de la Santé : la prévention, clé de votre bien-être pendant la saison froide

Le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à l’augmentation des maladies respiratoires cette saison. Il recommande de suivre des mesures simples mais efficaces pour protéger sa santé et celle de ses proches. Parmi les conseils essentiels figurent le lavage régulier des mains, le port du masque dans les lieux publics bondés, l’aération des espaces fermés et la vaccination contre les virus saisonniers. Ces gestes de prévention, bien qu’accessibles, sont des alliés précieux pour préserver la santé et éviter la propagation des infections. La prévention demeure ainsi le meilleur remède pour une saison hivernale saine et en toute sécurité.