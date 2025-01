“Squid Game” saison 2 : un record de 487 millions d’heures de visionnage sur Netflix

Le deuxième saison de la série sud-coréenne “Squid Game” a battu tous les records sur Netflix, en enregistrant plus de 487 millions d’heures de visionnage lors de sa première semaine de diffusion. Selon les classements mondiaux de la plateforme, cette performance a permis à la série de se placer en tête des œuvres les plus regardées, devançant non seulement les séries non anglophones, mais aussi les œuvres anglophones et les films, qu’ils soient en anglais ou non. En outre, “Squid Game” a surpassé son propre record, établi par la première saison, qui avait atteint 448 millions d’heures de visionnage lors de sa quatrième semaine en septembre 2021. Ce succès fulgurant a permis au second opus de se hisser à la septième place des séries non anglophones les plus populaires de tous les temps, juste derrière la première saison de La Casa de Papel et Lupin.