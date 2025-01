Rétabli de sa maladie, Hamdi Hadda déclare : “je suis né le 1er janvier 2025…”

L’acteur tunisien Hamdi Hadda a partagé une photo de lui sur ses réseaux sociaux, marquant son retour à la maison après avoir quitté l’hôpital suite à un rétablissement complet. En légende, il a écrit avec émotion : “Je suis né le 1er janvier 2025… une nouvelle date de naissance.” Une déclaration qui illustre sa gratitude et sa renaissance après une période de convalescence. Ses fans et collègues n’ont pas tardé à lui adresser des messages de soutien et de joie, célébrant son rétablissement et son retour à la vie normale.