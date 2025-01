Irak : plus de 500 blessés lors des célébrations du Nouvel An !

La nuit de la célébration du Nouvel An en Irak a été marquée par un nombre important d’incidents, avec un total de 564 blessés enregistrés à travers le pays, selon le ministère de la Santé irakien. Parmi les blessés, 143 l’ont été à cause des feux d’artifice, 40 à la suite de tirs à balles réelles, et 203 en raison d’accidents de la route. Les autres blessures concernaient divers types de traumatismes, totalisant 178 cas. Les blessures dues aux feux d’artifice incluent principalement des brûlures et des lésions oculaires, ainsi que des blessures aux membres. Certains blessés par balle ont dû être placés en soins intensifs. Heureusement, aucune victime mortelle n’a été signalée, bien que plusieurs blessés restent dans un état grave. Le ministère a assuré qu’il n’y avait pas de pénurie de matériel médical et que le personnel de santé était suffisant pour faire face à cette situation.