Décès d’Ahmed Hadhak El Orf : une légende de la critique culturelle tunisienne

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce mardi, le décès d’Ahmed Hadhak El Orf, figure emblématique de la critique culturelle tunisienne. Reconnu pour son esprit vif, son humour subtil et son intelligence analytique, El Orf a marqué la scène culturelle nationale des années soixante par ses contributions remarquables dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la littérature, ainsi que dans les débats politiques et syndicaux. Défenseur acharné des idées novatrices, il a enrichi de nombreuses publications telles qu’Assabah, l’Action, et Al-Massira, et a collaboré à divers événements prestigieux, notamment les Journées Cinématographiques et Théâtrales de Carthage. En 2019, son apport inestimable à la critique et à la réflexion intellectuelle a été récompensé par le prix Ibn Khaldoun. Son départ laisse un grand vide dans le paysage culturel tunisien. Paix à son âme.