Le Secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Mohamed Safi, a affirmé mardi dans une déclaration à l’Agence TAP qu’un accord a été conclu avec le ministère de l’Education sur la tenue des conseils de classe pendant les deux dernières heures du temps scolaire, comme c’était le cas auparavant.

Le ministère de l’Education avait récemment adressé une correspondance aux délégations régionales leur demandant de fournir un calendrier des conseils de classe pour tous les établissements éducatifs, à condition que ces conseils se tiennent au cours de la première semaine du deuxième trimestre et en dehors des heures de cours.

Cette correspondance avait suscité, par conséquent, le mécontentement de la Fédération générale de l’enseignement secondaire qui a publié un communiqué exprimant son rejet de cette décision et exigeant que ces conseils se tiennent dans le cadre de l’horaire scolaire.

A cet égard, Mohamed Safi a expliqué que cette note n’est plus en vigueur après avoir été dénoncée par la Fédération générale de l’enseignement secondaire au cours de l’année scolaire 2015 et 2016, après quoi une solution a été trouvée avec le ministère pour invalider son contenu.

Il a expliqué que la tenue des conseils de classe en dehors des heures de cours est très préjudiciable aux enseignants, étant donné l’absence de l’assurance scolaire pendant cette période.

Ces conseils les oblige, en outre, à assurer des heures supplémentaires non rémunérées, a-t-il expliqué ajoutant que la prolifération de ces conseils perturberait le fonctionnement normal de leur vie familiale et sociale et leur causerait épuisement et fatigue.