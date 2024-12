Chauffage domestique : attention au « tueur silencieux »

Le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Chauffez-vous… Ne vous tuez pas ! », pour alerter sur les risques liés à l’asphyxie par le gaz et le monoxyde de carbone, surnommé le « tueur silencieux ». Ce dernier, invisible et inodore, représente un grave danger, souvent causé par une mauvaise utilisation des appareils de chauffage. Le Dr Henda Chebbi, directrice du centre d’opérations du ministère, a insisté sur l’importance d’un entretien régulier de ces appareils par des spécialistes pour garantir leur sécurité. Elle a également mis en garde contre l’utilisation de chauffages traditionnels, tels que le kanoun ou les chauffages au gaz, dans des espaces fermés sans ventilation adéquate. En cas de symptômes tels que vertiges, nausées ou difficultés respiratoires, il est impératif de quitter les lieux immédiatement et de contacter les services d’urgence via les numéros 190 ou 198.