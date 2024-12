Ghaza en crise humanitaire : plus de 45 000 martyrs depuis le début de l’agression

Cinq membres du personnel de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Ghaza dont un médecin, sont tombés en martyrs dans un raid de l’armée sioniste, a rapporté jeudi l’agence de presse palestinienne Wafa.

“Une frappe sioniste a fait cinq martyrs parmi le personnel de l’hôpital”, a indiqué l’agence citant un communiqué du Dr Hossam Abou Safiya, précisant qu’il s’agissait d’un pédiatre, d’une technicienne de laboratoire, de deux ambulanciers et d’un agent de maintenance.

Le directeur affirme depuis la semaine dernière que son établissement est pris pour cible par l’armée sioniste.

Le ministère de la Santé a affirmé tôt jeudi matin que les forces sionistes avaient “fait exploser un robot devant l’hôpital” et que “des éclats” avaient “gravement blessé” un infirmier.

“Nous sommes toujours sous la menace”, avait alors déclaré le directeur de l’hôpital. Selon lui, environ 75 patients et 180 membres du personnel se trouvent à l’heure actuelle au sein de l’établissement.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sioniste mènent une agression génocidaire barbare par voies terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, faisant plus de 45.399

martyrs et 107.940 blessés, et entraînant des destructions massives d’infrastructures, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent.