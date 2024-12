Le SNJT condamne l’assassinat de l’équipe journalistique de la chaîne palestinienne Al-Qods Al-Youm

Le Syndicat national des journalistes tunisiens(SNJT) a “fermement” condamné, dans une déclaration publiée jeudi, l’assassinat de l’équipe journalistique de la chaîne palestinienne Al-Qods Al-Youm, dont la voiture de retransmission télévisée a été “ciblée directement et délibérément par les raids aériens de l’aviation militaire sioniste”.

« Le syndicat est profondément choqué par l’assassinat de l’équipe journalistique, composée des collègues Fayçal Abou Al-Qomsane, Ayman Al-Jadi, Ibrahim Al-Sheikh Ali, Mohamed Al-Ladaa et Fadi Hassouna », lit-on de même source.

Le syndicat a précisé que l’aviation militaire sioniste a ciblé de manière directe et intentionnelle la voiture de retransmission télévisée utilisée par l’équipe journalistique devant la porte sud de l’hôpital Al-Awda à Gaza, provoquant la mort des journalistes et la carbonisation de leurs corps. Ce crime porte à 201 le nombre de journalistes martyrs depuis le début de l’offensive sioniste barbare sur la bande de Gaza, lit-on de même source.

Le syndicat a qualifié cet assassinat de “nouvelle étape dans la série de violences aveugles perpétrées par le terrorisme sioniste contre les journalistes”, visant à “faire taire les voix de la vérité après avoir échoué à les neutraliser ou à les intimider”.

La déclaration a souligné qu’avoir ciblé des journalistes et des correspondants constitue une preuve suffisante de l’inquiétude du régime sioniste face au rôle des journalistes dans la révélation et la dénonciation de ses plans criminels, tout en alertant l’opinion publique internationale sur le danger que ce régime usurpateur représente pour la paix et la sécurité mondiales.

Cet acte intervient dans un contexte où l’isolement international du régime sioniste s’intensifie, notamment dans les sphères populaires, juridiques et médiatiques, avec une montée des appels à sa responsabilisation devant les instances et tribunaux internationaux pour ses crimes contre l’humanité.

Le syndicat a affirmé que ce massacre s’inscrit dans le cadre des politiques déclarées du régime sioniste visant à étouffer le peuple palestinien et ses forces vives, imposer une soumission par des pratiques de meurtre, de torture, de confiscation des terres et de déplacement forcé.

Il a renouvelé son appel à toutes les organisations journalistiques à travers le monde pour condamner le fait de cibler systématique des journalistes par le régime sioniste dans la bande de Gaza, tout en tenant ce dernier ainsi que l’alliance américano-occidentale qui le soutient pour responsables juridiques, politiques et morales des crimes de guerre et de génocide contre un peuple en lutte pour son droit légitime à la défense et à l’établissement d’un État unifié sur toute la terre de Palestine.

Enfin, le syndicat a appelé la communauté internationale, les organisations internationales et l’opinion publique mondiale à assumer pleinement leurs responsabilités en continuant à faire pression pour “dénoncer les crimes du régime temporaire” et à fournir les efforts nécessaires pour le poursuivre devant les tribunaux internationaux, afin que les criminels de l’occupation sionistes soient traduits en justice.