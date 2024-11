Sidi Bouzid : 336 infractions économiques relevées

Quelque 336 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en octobre dernier, à l’issue de 2268 visites d’inspection effectuées dans les espaces commerciaux de vente en gros et au détail.

Le directeur régional du commerce, Sami Marchaoui a indiqué que ces infractions se répartissent entre les secteurs des fruits et légumes (127), produits alimentaires (117), volailles et œufs (13), restaurants et cafés (21), boulangeries et pâtisseries (3) et viandes (1).

Les contraventions commisses concernent principalement la vente à des prix illégaux (88), la hausse des prix (53), le non affichage des prix (118), l’absence de factures (61) et la métrologie (23) ainsi que la dissimulation de marchandises (9) et le non-respect de la réglementation de subvention (3).

Lors de cette campagne, les agents de contrôle ont saisi, également, 500 kg de fruits et légumes et 64,69 tonnes de sedari, a souligné la même source à l’Agence TAP.