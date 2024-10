Ciel partiellement couvert sur tout le pays à densément nuageux sur le nord et le centre avec quelques pluies éparses.

Vent de Secteur Est relativement fort à localement fort prés des côtes et sur le sud-ouest avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée à localement très agitée.

Températures maximales comprises entre 22 et 27 °C dans les régions côtières Est et sur les hauteurs ouest et entre 28 et 34°C dans le reste des régions.