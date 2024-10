RC Lens – Lille OSC : Sur quelle chaine regarder le match en direct ?

Le RC Lens accueille le LOSC ce samedi soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, dans un Derby du Nord qui s’annonce particulièrement intense. Ce choc opposera deux équipes du haut de tableau, toutes deux invaincues et en grande forme.

Un derby sous haute tension

Le Racing Club de Lens, invaincu cette saison, occupe la 5e place du classement, à égalité de points avec Lille. Sous la direction de leur nouvel entraîneur, Will Still, les Sang et Or se montrent solides défensivement, n’ayant encaissé que 4 buts depuis le début de la saison. Ils abordent ce match avec confiance après une victoire 2-0 contre l’AS Saint-Étienne lors de la précédente journée.

De son côté, le LOSC se trouve à la 4e place avec le même nombre de points que Lens. Les Dogues affichent un jeu séduisant et efficace, mais ils devront faire face à un environnement hostile au Stade Bollaert, où les Lensois auront à cœur de l’emporter devant leur public.

Où et quand suivre le match ?

Le match RC Lens – Lille OSC, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, se déroulera ce samedi 26 octobre à 21h00. Vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur DAZN.