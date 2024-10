Tunisie : Les prévisions météo du 18 octobre 2024

Les températures baisseront considérablement ce vendredi 18 octobre 2024, avec des maximales comprises entre 21 et 25 degrés au nord, sur la côte et les hauteurs de l’ouest, et entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions.

Le ciel sera parfois nuageux avec des pluies éparses et locales dans la matinée au nord et dans les régions de l’est. Ensuite, des orages se développeront dans l’après-midi dans les régions de l’ouest, accompagnés de pluies temporairement abondantes et de chutes de grêle dans certaines zones limitées. Ces pluies s’étendront progressivement aux régions de l’est en fin de journée et durant la nuit.

Le vent sera de secteur nord au nord et au centre, et de secteur est au sud, avec une intensité forte de 40 à 60 km/h près des côtes orientales, et modérée à relativement forte, de 20 à 40 km/h, dans le reste des régions, dépassant temporairement les 70 km/h lors des orages.

La mer sera agitée à très agitée, excepté dans le golfe de Gabès, où elle sera peu agitée.