Ghaza : le bilan de l’agression sioniste atteint 42.438 martyrs

Le bilan de l’agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s’est élevé à 42.438 martyrs et 99.246 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué jeudi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, “29 martyrs et 93 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à deux massacres commis par l’occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures”.

Un bilan précédent faisait état de 42.409 martyrs et 99.153 blessés. Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'”il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les

atteindre”.

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d’infrastructures et une famine meurtrière.