Football – Ligue des nations : l’Espagne assure sa qualification pour les quarts en battant la Serbie 3-0

L’Espagne, tenante du titre, s’est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la Ligue des nations en battant la Serbie (3-0) lors de la quatrième journée.

Sous une pluie battante à Cordoue, en Andalousie, la Roja a tenu son rang et assuré sa place parmi les huit meilleures équipes de la phase de poules de la compétition, grâce à des buts du défenseur Aymeric Laporte (5e), du capitaine Alvaro Morata (65e) et du milieu de Villarreal Alex Baena (77e) sur coup franc.

L’équipe de Luis De la Fuente, qui disputait cette rencontre avec un onze remanié sans plusieurs de ses champions d’Europe (Rodri, Carvajal, Lamine Yamal, Nico Williams…) conforte sa place de leader du groupe 4 avec 10 points, trois de plus que le Danemark, et six que son adversaire du soir. La Suisse est dernière avec un seul point.

Les champions d’Europe, toujours invaincus en compétition officielle depuis mars 2023, affronteront le Danemark et la Suisse les 15 et 18 novembre prochain pour poursuivre leur impressionnante série et valider leur première place.