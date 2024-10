Ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, relativement fort de 25 à 45 km/h prés des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

Mer moutonneuse dans le nord à agitée dans la zone de Serrat et peu agitée sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises entre 28 et 34°C dans les régions côtières et les hauteurs ouest et entre 34 et 37 °C ailleurs.