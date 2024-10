Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps généralement peu nuageux, puis partiellement nuageux, l’après-midi. Vent de secteur sud au Nord et au Centre et de secteur est au Sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Il soufflera faible à modéré, puis relativement fort à l’extrême Sud, en fin de la journée. La mer sera peu agitée à agitée, au cours de la nuit, dans le Golfe de Hammamet.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 34 et 37 degrés dans le reste des régions.